Следователи СКР Татарстана возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего мотоциклиста в ДТП с автобусом. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану.

Трагедия случилась накануне: 61-летний водитель автобуса ПАЗ столкнулся с мопедом, которым управлял 14-летний мальчик, в Елабуге.

Как ни старались очевидцы помочь ребенку, он скончался от полученных травм на месте ДТП.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"), п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщили в СК.