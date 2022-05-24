В городе Бердске Новосибирской области группа подростков заподозрила, что их 13-летний ровесник - гей, после чего мальчика жестоко избили, он госпитализирован.

Установлено, что школьник с друзьями отправился в магазин. Там к ним подошли другие подростки, которые спросили, почему первые все время ходят вместе. Потом придрались к прическам, а потом и вовсе решили, что парнишки - геи.

"Уже на крыльце магазина один из этих ребят стукнулся с сыном лбом и крикнул своим соратникам, что он его якобы поцеловал", – передает слова матери мальчика "КП-Новосибирск".

Остальные налетели и начали жестоко избивать парня, его друзей не били, а лишь удерживали, чтобы те не могли помочь жертве.

Мальчик, которого на несколько минут оставили в покое, когда мучители устали, перед вторым "заходом" избиения, успел отправить сообщение матери.

Отогнать компанию агрессивных подростков смог прибывший на место отец мальчика. В итоге пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму, перелом руки со смещением, рваную рану во рту, а также гематомы и ушибы.

Родители ребенка написали заявление в правоохранительные органы.