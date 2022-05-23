Вот станет нормальной: Журналист жестко отреагировал на желание Макаревича вернуться в Россию

Журналист и блогер Михаил Шахназаров жестко отреагировал на слова 68-летнего рок-музыканта и певца Андрея Макаревича, лидера группы "Машина времени о том, что он планирует вернуться в Россию, когда она «станет нормальной», пишет riafan.ru

Макаревич с начала специальной операции уехал из России в Израиль, где стал негативно высказывать не только в адрес России, но и сограждан. Такого рода заявления он высказывал в различных интервью. Также он отрицал свое возвращение в Россию. Но как выяснилось, Макаревич слукавил.

«Макаревич заявил, что вернется в Россию, когда она станет нормальной. Первое: можно только посочувствовать человеку, который столько лет провел в ненормальной стране. Второе: шансов на возвращение никаких. Потому как 140 млн [граждан] не способны стать в одночасье нормальными», — иронично отметил Шахназаров в своем Telegram-канале.