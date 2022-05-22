В Казани молодые люди ворвались в общежитие и жестоко избили местного жителя

Накануне в Казани группа людей вооруженных палкой ворвалась в одну из комнат общежития на улице Гарифьянова. Неизвестные жестоко избили жильца и скрылись, забрав при этом у него сотовый телефон. Об этом сообщает tatarstan24.tv

Пострадавшего госпитализированы с множественными ушибами и черепно-мозговой травмой. Злоумышленников пока не поймали. По заявлению очевидцев, молодые люди были сильно пьяны.

«Он позвонил и сказал, что убивают, бьют. Я сказала закрыться и сидеть. Они ушли потом, мы дверь закрыли», - делятся соседи.

Как рассказал мужчина, он не знает никого из нападавших и понятия не имеет, почему выбрали в качестве объекта нападения именно его.