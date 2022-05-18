Владелец частного дома на Батурина в Казани решил всем рассказать, что он думает о Верховном суде Татарстана. Мужчина вывесил баннер с оскорблениями, снимать его пришлось судебным приставам.

Суд обязал казанца демонтировать металлическую конструкцию с баннером, но в установленный решением суда срок владелец дома этого не сделал. Тогда за дело взялись приставы.

Оскорбительного содержания плакаты, которые были вывешены на окнах, хозяин дома убрал сам.

Однако на следующее утро на фасаде снова появился баннер, но уже с другим лозунгом.

Как выяснило ИА "Татар-информ", дом принадлежит Марсу Хайруллину.Он известен тем, что уже не первый год пытается противостоять представителями власти и правопорядка. Вахитовский райсуд Казани регулярно назначает Хайруллину штрафы, а приставы снимают провокационные баннеры. Помимо этого, суд постановил демонтировать чердак дома, признав его незаконной надстройкой.