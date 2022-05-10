Неподалеку от Набережных Челнов в лодочном гараже СНТ "Сосновый бор" найден мертвым учитель физкультуры из школы № 42. 52-летний Павел Теплов скончался по пока неустановленным причинам.

Педагог увлекался рыбалкой, и что-то ремонтировал в лодочном гараже до смерти. По данным Chelny-biz.ru , мужчине могло стать плохо, а прийти на помощь было некому.

Теплов преподавал в челнинской школе №42. Отмечается, что в этом году он подготовил двух призеров всероссийской олимпиады по физкультуре. Он также является основоположником развития русской лапты (народная командная игра с мячом и битой) в Челнах.