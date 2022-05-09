В ночь на 9 мая неизвестные хакеры взломали российские сервисы Smart TV и спутниковое телевидение, об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).

"Взломаны электронные программные гиды некоторых операторов платного телевидения. Возможно, взломан "Сервис-ТВ", передающий EPG [текстовая программа передач на сутки] операторам платного ТВ", — говорится в сообщении НАТ.

Атаке подверглись МТС, НТВ-Плюс, Ростелеком.

Сообщается, что в программах передач и описаниях каналов появились сообщения провокационного содержания, касающиеся спецоперации на Украине.