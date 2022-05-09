На моря точно рванут: Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которых скоро ждут путешествия и поездки

Представителей нескольких знаков Зодиака в ближайшее время ждут путешествия и поездки. Каких именно – рассказала Тамара Глоба.

Рак

Раков удачные поездки ждут во второй половине месяца. Период совпадет с занятиями спортом, решением личных дел – повышенной активностью. В этом месяце интересные планы, встречи с друзьями, возможности в дальних дорогах и вдали от дома принесут любовь, личный и творческий успех. Руководство может поручить новые дела. В конце месяца есть вероятность ссоры с некоторыми из друзей. Часть планов отменится.

Скорпион

Месяц пройдет в работе и заботе о доме. В начале месяца кто-то может покинуть ваш дом. Стоит быть внимательными к финансам. Вторая половина месяца будет удачной для любви, творчества, а также для беременности. Стоит избегать ссор с любимыми людьми.

Стрелец

Возможности для путешествий выпадут в первой половине месяца. Стоит беречь движимое имущество и быть осторожными в транспорте. Меся удачен для переговоров о новых делах. Однако в его конце, возможно, отменится часть дел: освободившееся время стоит посвятить дому и обустройству жилья.