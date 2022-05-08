Автобус с футбольными фанатами попал в ДТП – есть погибший

В Челябинской области произошла авария со смертельным исходом. Пассажирский микроавтобус опрокинулся в кювет, передает МВД региона.

Предварительно известно, что в салоне транспорта находились 15 пассажиров. Это были фанаты футбольного клуба «Спартак». Автобус не смог вписаться в поворот на трассе.

На месте аварии умер 54-летний мужчина. Еще четверо пострадавших госпитализированы с различными травмами. Инцидент сейчас проверяют, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, передает REGNUM.