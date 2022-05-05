Житель Казани позарился на деньги, которые были собраны для больного ребенка из Ставропольского края. Сейчас мужчина ждет суда на Ставрополье, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержали мужчину в Казани, а потом отправили в Ставрополье. Он обманом завладел завладел крупной суммой, собранной на лечение годовалого малыша.

Татарстанец в интернете увидел объявление о сборе средств на лечение крохи. Он связался с мамой больного ребенка, представил сотрудником службы безопасности банка и потребовал большую сумму перевести на "безопасный" резервный счет.

Аферист рассказал, что деньги на лечение детей находятся под особым контролем банка, за них нужно отчитываться перед правоохранителями.

Отчитываться перед последними казанцу придется, но теперь уже в рамках расследования уголовного дела о хищении 10 миллионов.

Уголовное дело будет рассматриваться в Новоселицком районном суде.