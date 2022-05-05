Сегодня, 5 мая, Верховный суд Татарстана принял решение о продлении срока ареста для 20-летнего Ильназа Галявиева, который обвиняется в массовом убийстве и еще по трем статьям УК РФ.

11 мая 2021 года 19-летний Ильназ пришел с оружием в гимназию № 175 в Казани, где открыл стрельбу. Погибли 9 человек - семеро детей и двое учителей. Более 50 человек пострадали, всего же потерпевшими по делу проходят около 600 человек.

Ильназ признан вменяемым. Ему грозит пожизненный срок.

Во время заседания защита традиционно просила изменить меру пресечения, но тяжесть обвинения не позволила избрать иную меру пресечения для Галявиева. Он до начала суда так и останется под стражей, в СИЗО, до 11 августа.

Свою вину в содеянном Галявиев признал полностью.