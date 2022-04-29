Группа "Би-2" отменила свой концерт в Омске, который должен был состояться на стадионе. Публика собралась, но песен не услышала, поскольку за 15 минут до начала концерта было объявлено об отмене выступления рокеров из-за разногласий организаторов и представителей площадки.

Замминистра по делам молодежи Омской области Иван Колесник заявил собравшимся на стадионе зрителям, что группа отказалась выступать из-за висевшего на стадионе баннера "Za президента".

"Группу "Би-2" не устроил этот баннер. Весь день прошел в переговорах, мы предлагали разные компромиссные варианты, но организаторы не пошли навстречу. Артисты выступать перед омичами отказались, собрали свои вещи и уехали",— сказал Иван Колесник, его цитирует ТАСС.

Сами музыканты говорят, что им не дали провести концерт, не уточнив, по какой именно причине они собрались и покинули стадион.