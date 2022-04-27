О некоторых опасных состояниях нам могут рассказать наши руки, главное, вовремя распознать сигналы организма, считает кардиолог Виктория Львовская. Об этом он рассказала в интервью "Пятом каналу".

Если руки сильно потеют, это может говорить о гиперфункции щитовидной железы, при этом в кровь выбрасывается большое количество гормонов, а обменные процессы в разы "разгоняются".

"Сухие бледные ладони указывают на снижение функции щитовидной железы. Если у вас шелушится кожа на руках, то скорее всего вы страдаете от недостатка витаминов, в частности D и А. Более того, у вас может быть повышено содержание сахара в крови. Иногда таким образом проявляется кожное заболевание экзема", — предупредила врач.

Если ладони начали увеличиваться, то это может оказаться признаком опухоли гипофиза – нижнего мозгового придатка. А при онемении пальцев или треморе есть риск развития неврологических нарушений.