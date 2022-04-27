Пять человек пострадали при взрыве гранаты в парке в городе Александров Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

Мужчину, который бросил гранату в парке, задержали. Перед броском у мужчины случился конфликт с рабочими, которые занимались благоустройством парка. И, предположительно, целился он именно в них.

Все пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается помощь, здоровью и жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает, отметили в районной Александровской администрации.