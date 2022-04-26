В Татарстане втрое резко подскочило число госпитализированных с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в регионе зарегистрированы 226 новых случаев болезни, доставлены в больницу 78 человек. Сутками ранее из общего числа заболевших госпитализация потребовалась только 26 людям. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

С начала пандемии в Татарстане подтвердилось 143 747 случаев заболевания. Выздоровели 137 635 человек, в том числе 230 — за прошедшие сутки. Умерли от коронавирусной инфекции за весь период 1 970 заболевших, из них трое — за последние сутки.