Есть только один вариант: Эксперт рассказал, когда ипотека снова станет доступной для жителей Казани

Некоторые российские банки начали уменьшать ставки на рынке ипотечного кредитования вторичного жилья. Приведет ли снижение ставок по ипотеке к повышению спроса? И насколько выгодно сейчас брать ипотеку? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с руководителем центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Иреком Галямовым.

ПОВЫСИТСЯ ЛИ СПРОС НА ИПОТЕКУ

Снижение ставки не дает 100%-й гарантии повышения спроса, отмечает экономист.

“Спрос будет зависеть от покупательской способности населения”, - говорит Галямов. - Если доходы будут позволять людям брать ипотеку, они будут брать ее - при условии снижения процентной ставки”.

На фото: Ирек Галямов. Фото предоставлено Иреком Галямовым

Впрочем, покупательская способность населения в ближайшем будущем находится под большим вопросом. Поскольку сейчас мы видим стремительное повышение цен и прогнозируется рост безработицы в связи с последними политическими событиями.

На данный же момент, по мнению эксперта, даже при снижении ставки на рынке ипотечного кредитования “вторички” для большей части населения ипотека является просто неподъемной. Единственное более-менее выгодное предложение - это льготная ипотека.

“Выход есть только в том, чтобы брать ипотеку по льготной ставке или через участие в каких-то программах с господдержкой. Но до какого предела государство будет это поддерживать, - большой вопрос”, - отмечает Галямов.

Эксперт также отметил, что в “первичку” с целью последующей перепродажи или сдавания жилья в аренду сейчас вкладываться крайне невыгодно.

“Обычно новостройки сдаются с предчистовой или черновой отделкой. И для того, чтобы довести квартиру до состояния, пригодного для жилья, требуется немалая сумма”, - говорит Галямов. - “Подорожали стройматериалы, работы. Все, кому не лень, начинают поднимать цены на услуги, хотя оснований для этого нет”.

"ПЕРВИЧКА" VS "ВТОРИЧКА"

Те, кто берут квартиру в ипотеку напрямую у застройщика, могут рассчитывать на льготные условия благодаря соответствующим государственным программам, нацеленным на поддержку застройщиков, отмечает экономист. При ипотечном кредитовании “вторички” такие опции не предусмотрены. Но у ипотеки вторичного жилья есть свои преимущества.

“Те, кто занимается инвестиционными квартирами, могут предоставлять более выгодные условия, по сравнению с застройщиками, если цена поднялась”, - говорит Галямов. - “А застройщику неинтересно сбрасывать цену на этапе строительства, когда у него уже зафиксированы определенные затраты”.

"СЕЙЧАС ОПАСНО ВХОДИТЬ В ИПОТЕКУ"

В целом же, экономист считает, что сейчас не самое удачное время для того, чтобы брать ипотеку.

“Сейчас опасно входить в ипотеку. На данный момент у застройщиков много рисков. И у меня есть информация, что часть застройщиков могут вообще заморозить какие-то объекты”, - предостерегает Галямов.

Фото: "РБК Недвижимость"

Помимо того, что пока неясны инфляционные процессы, уже сейчас на рынке недвижимости обозначились явные факторы риска.

- Многие застройщики встали.

- В связи с последними событиями идет массовый отток из России мигрантов, которые представляют собой значительную часть рабочей силы.

“Сейчас нет некоей точки отсчета для понимания того, сколько стоят деньги. Экономика в новых условиях еще не сбалансировалась и сильно зависит от геополитических моментов. Что касается покупки недвижимости, если человек уже давно планировал заключить какую-то сделку, думаю, ее не стоит откладывать. В остальном же - если нет необходимости - я бы не рекомендовал делать резких движений. Потому что пока непонятно будущее рынка. Покупающие жилье рискуют получить долгострой”, - посоветовал в завершение Галямов.