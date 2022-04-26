В Мариуполе задержан замкомроты огневой поддержки по воспитательной работе части А-2777 36 бригады морской пехоты ВСУ Сергей Батынский. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на СКР.

В отношении него возбудили дело по статье 356 ("Жестокое обращение с гражданским населением") УК РФ.

Следователи установили, что в начале апреля украинские военные задержали двух мирных жителей, которые ехали мимо блокпоста. Они представились семейной парой. Несмотря на наличие паспортов с мариупольской пропиской, их обоих поместили в подвал.

Вечером, изрядно выпив, Батынский пошел допрашивать задержанных. Он вывел женщину и изнасиловал ее, угрожая убийством. Все это происходило на глазах у ее мужа, который пытался заступиться за супругу, но был безжалостно застрелен Батынским.

В ходе предварительного следствия Батынский признался в содеянном. Также были допрошены другие служащие ВСУ, которые подтвердили случившееся.