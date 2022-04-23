В Томской области сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, в которой погибли две школьницы. Авария случилось в ночь на 23 апреля.

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ сбил двух 16-летних школьниц, которые шли по каю проезжей части. Водитель с места наезда скрылся, даже не попытавшись оказать девочкам помощь. Обе скончались. Тела их нашли только когда рассвело: в 4:30.

Подозреваемого задержали, им оказался 24-летний сотрудники полиции. По результатам медосвидетельствования, он оказался пьян. Сейчас полицейский отстранен от службы.

"По факту происшедшего назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — отметили в МВД по региону.