Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост

C 7 марта у православных людей идет Великий пост перед праздником Светлой Пасхи, которая празднуется в этом году 24 апреля. В это время россияне, в том числе и казанцы, отказываются от мяса, молочной продукции, яиц и многой другой пищи, которую мы привыкли есть каждый день.

Как человек, который любит есть все самое жирное и сочное, я никогда не постилась. И всегда восхищалась людьми, которые держат пост все 40 дней. Хотя многие говорят, что к отказу от пищи нужно готовиться, я все-таки решила узнать, смогу ли продержаться хотя бы неделю? И вот с началом Страстной седмицы, когда поститься надо гораздо строже, я стала воздерживаться от приема еды, которую нельзя есть.

Первый день - снится мясо!

Мой день дома, а потом и в редакции начинается всегда со вкусного ароматного кофе с молоком. Поэтому, как вы поняли, понедельник оказался тяжелым. Сонливость и конкретная "ломка" без кофе и мяса. Овощей и сухофруктов не хватает. Чувство голода жрало меня просто изнутри. Запах мяса мне мерещился везде! Да еще и коллеги, как назло, принесли на обед себе каждая по вкусному мясному блюду.

Фото: Карина Косенкова

Помимо всего, появилась головная боль и рассеянность, в результате чего я просто наделала полно ошибок с голодухи в статье, которую писала в тот день. После рабочего дня я пришла домой и от нехватки сил просто уснула. Во сне, как вы можете догадаться, мне снился совсем не отдых на берегу залива, а море сочных стейков.

Последующий день был таким же. Желудок просил еды, а голова говорила: “Карина, ты сделала выбор! Не поддавайся уговорам прожорливого и ненасытного желудка!” В этот день я начала заедать свой голод, ела весь день и без остановки. Как рассказала нам врач - гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим отделением городской клинической больницы 7 Казани Диляра Исхакова, такое явление вполне понятно и может быть.

“При отсутствии привычных молочных и мясных продуктов человек может начать переедать. Во избежание этого необходимо употреблять такие продукты, которые содержат достаточное количество жиров, - они дают чувство сытости. Это авокадо, орехи, оливки и другие”, - подметила она.

Так продолжалось три дня с начала держания поста. Я начала читать составы на упаковках в магазине. И скажу вам честно. Этот квест не из легких. Даже в продуктах, казалось бы, которые можно потреблять, есть следы молока или мяса или рыбы.

Первое, что мне пришло в голову, это вопрос: “Почему к посту не делают отдельных секций и надписей? Например, как надпись Халяль?”

Фото: Карина Косенкова

Также молодой человек конечно был не восторге, а его вопросы, зачем и почему нельзя есть это или делать то, вызывали во мне отрицательные эмоции. Вообщем я просто решила эту неделю с ним не видеться.

Четвертый день- другая жизнь

И вот на четвертый день я проснулась совсем другим человеком. Во-первых, я встала раньше будильника, бодрость была сразу и еще какая-то легкость, которую я не испытывала довольно давно. Я открыла для себя заменитель молока, плюс ко всему я сбросила 2 килограмма. Мысль о легкости не дает теперь мне покоя, и я действительно задумалась снизить потребление мяса к минимуму.

Как рассказала нам врач, как себя будет чувствовать человек во многом зависит от того, правильно ли человек подбирает свой рацион. И, более того, некоторые люди действительно во время поста чувствуют себя даже лучше.

“Если у человека значительно снижено потребление калорий и белков, это может привести к уменьшению выносливости. Но если питание сбалансированное, если оно содержит достаточное количество белков, жиров, а не одни только углеводы, если еда сытная, то, в принципе, физические нагрузки переносятся нормально. Если у человека и вне поста разнообразное питание, его пищеварительная система привыкла к разным продуктам и может хорошо переваривать как животный, так и растительный белок, большое количество масел. В этом случае при посте он может никаких изменений и не ощущать. И даже самочувствие может улучшиться. И это вполне объяснимо с медицинской точки зрения: в этот период снижается нагрузка животным белком, которые труднее переваривается ”, - рассказала нам гастроэнтеролог.

Сегодня в страстную пятницу есть было вообще нельзя, но для меня это пока трудно сделать без подготовки. Я ограничилась постной кашей, а также поела огурцы и помидоры. Ужинать скорее всего не буду. Во всяком случае, если раньше я, придя с работы, плотно ела на ночь, то сейчас я не ощущаю сильного голода практически никогда.

Если готовиться и понимать осознанно для чего тебе это надо, то на самом деле держать пост не так трудно. Ты становишься избирательным в еде, да и вообщем-то питаться начинаешь правильно. Однако не все смогут держать пост и не всем можно, как рассказала нам врач. Например, людям с хроническими заболеваниями пищеварительной системы, такими как холецистит, панкреатит. Помимо этого, держащим пост важно и прислушиваться к своему собственному организму. Даже если у вас нет каких-то явных проблем с пищеварительной системой, но во время воздержания появились какие-то неприятные симптомы, например, боль в животе, вздутие, изжога, тошнота, рвота, изменение стула, это “звоночек”. Наличие таких симптомов - это тоже противопоказание к посту, отметила врач.