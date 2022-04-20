Людей хоронили прямо в детском саду: Беженцы из ЛНР рассказали, как выживали под обстрелами ВСУ

C начала апреля в Татарстан продолжают прибывать беженцы из ДНР и ЛНР. В связи с чем в республике активно идет работа по обеспечению их всеми необходимыми вещами. Еще на 8 апреля приехавших насчитывалось около тысячи. А беженцы все прибывают и прибывают.

На прошлой неделе к нам приехала семья из Луганской области - молодые супруги Ирина и Дмитрий с дочкой Кирой. Когда в один из дней в конце марта к ним приехала фура с гуманитарной помощью, они за 15 минут собрались и с российскими военными добрались до Белгорода. А на прошлой неделе прибыли в Казань. О том, как живут люди в Донбассе и как они эвакуируются в Россию, - в материале Prokazan.

НИ СВЕТА, НИ ГАЗА, НИ ВОДЫ

Ирина и Дмитрий - молодые супруги. Жили в одном из многоквартирных домов в Луганской области. Ирина работала инспектором по кадрам. Дмитрий трудилдся на пилораме. У супругов есть дочка Кира, которая ходила во 2 класс.

Сейчас обстановка в Луганской области крайне тяжелая. С 9 марта в доме у Ирины и Дмитрия не было ни света, ни газа, ни воды.

“Вначале обходились фонариком. Потом он разрядился, и перешли на свечки. Потом без свечек. В 6 часов вечером стемнело - отбой, спать, и в 5 утра - подъем. Будят выстрелы”.

“Иногда и всю ночь стреляли. Но громче всего - с утра. Было страшно, когда прилетало в наш район. Когда в наш дом попадали снаряды, ночевали в подвале”, - добавляет Ирина.

И при этих постоянных обстрелах жителям приходилось периодически выбираться из домов.

“Мы под обстрелами бегали к водокачке за водой. Каждый день в 4 утра. Жители ждут, когда можно будет взять воду, а вокруг стреляют”, - поделилась Ирина.

Фото: РИА Новости

А ежедневные смерти стали в Луганской области уже чем-то привычным.

“Мы выглядывали в окно. Там у нас детский садик. Люди живут в бомбоубежище. И прямо возле садика хоронят людей. Женщину в арке убило, и ей вырыли могилу прямо там. Там было уже две или три могилы точно”, - вспоминает Ирина.

И то, что заметил в доме супругов один из друзей Дмитрия после отъезда семьи, лишний раз подтверждает, что оставаться на Украине им было действительно небезопасно.

“Мой друг после нашего отъезда заходил к нам в квартиру и увидел на потолке дырку”, - добавил Дмитрий.

ВСЕ РАЗРУШЕНО

В Луганской области, по словам беженцев, сейчас страшная разруха. Все магазины разбиты, ограблены. Питаются жители Донбасса исключительно за счет гуманитарной помощи.

“Работа у мужа полностью сгорела после попадания снаряда. Это мы узнали, уже пересекая границу. Полностью сгорел ЗАГC, один из заводов. Да все сгорело”, - говорит Ирина.

ТОЛЬКО ОДИН РЮКЗАК И КОШКА

Из-за постоянных обстрелов Ирина и Дмитрий перебирались с одной квартиры на другую.

“Мы перебегали из одного района в другой. В один день - в одном безопасно, в другой день - в другом”, - поделился Дмитрий.

И в день эвакуации супруги находились в той квартире, где не было документов. А потому выехали из страны даже без них. С собой взяли минимум вещей.

“Нас эвакуировали 24 марта. Мы вышли к подъезду и нас забрала машина, которая привезла нам гуманитарную помощь. Мы сами попросились, и нас увезли. Собрались за 15 минут. Подождали, пока они разгрузят машину, и уехали. У нас был всего один рюкзак с вещами, и кошка, которую мы посадили в этот рюкзак. Времени не было на сборы. Все там осталось. И дипломы, и все другие документы”, - рассказала Ирина.

Фото: "Аргументы и факты"

Но, поскольку у семьи нет собственного автомобиля, в тот момент им было уже не до документов. Эвакуировались все жильцы из их подъезда. Впрочем, в Луганской области, по словам беженцев, осталось еще много людей. Среди них - пожилая мать Дмитрия. Она в силу своего возраста сама не захотела покидать дом. А сейчас Дмитрий даже не может дозвониться до матери, потому что в Луганской области нет связи…

ПРИЕЗД В КАЗАНЬ

В Казань супруги приехали совсем недавно. Они еще не успели составить впечатление о городе - пока не до этого. Отмечают только, что после городка с населением в 42 тысячи человек, им несколько непривычно в мегаполисе.

Сейчас Дмитрий и Ирина живут у родственников Дмитрия. Дочка Кира со вторника начала ходить в одну из казанских гимназий. Родственники уже собрали для семьи всю необходимую одежду. И тем не менее, у них пока еще нет многих вещей, которые им нужны.

ПУНКТ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ

Вчера Ирина и Дмитрий зашли в один из пунктов помощи беженцам, расположенный в районе “Тандема”, и подобрали в нем обувь для себя и для ребенка. Выбор обуви и одежды здесь благодаря щедрости казанцев очень широкий. Чего только нет - и футболки, и рубашки, и кофты, и брюки на все размеры.

На фото: пункт помощи беженцам в Казани. Фото: Prokazan

Помощники волонтера, работающие в этом пункте, аккуратно рассортировывают вещи, принесенные казанцами, убирая при этом грязную и изношенную одежду. Женское складывается к женскому, мужское - к мужскому, детское - к детскому. Отдельно вешают детскую одежду для мальчиков, отдельно – детскую одежду для девочек. Отдельно складываются женская одежда большого размера, мужская одежда, детские зимние шапки, обувь.

Работу выполняет команда из нескольких человек под руководством казанского волонтера, основателя движения “Душа России. Волонтеры” Юлии Хакимовой. Ту одежду, которую рассортировали и аккуратно сложили, Юлия каждый день отвозит в пункты временного размещения беженцев (ПВР).

Волонтер записала паспортные данные беженцев, спросила, в чем еще они нуждаются, и пообещала, что поможет достать то, о чем они попросят.

“Если что, пишите мне на ватсап”, - сказала она супругам при их уходе.