Зима огрызнулась, но уже отступила: Метеоролог предупредил жителей Татарстана о резком потеплении

Несмотря на то, что пошла уже вторая половина апреля, зима не хочет сдавать свои позиции и упорно продолжает к нам возвращаться. Так, например, в прошлую пятницу в Казани резко похолодало, когда даже в дневные часы температура доходила едва ли не до нуля градусов. А утром в воскресенье жители города увидели из окна, как земля и ветви деревьев покрылись снегом. Вполне обычная картина для зимы или марта, но никак не для 17 апреля. О том, нормальна ли такая погода для второй половины апреля и какую погоду нам ждать в ближайшее время, корреспондент Prokazan поговорила с начальником Гидрометцентра Татарстана, кандидатом наук, доцентом КФУ Феликсом Гоголем.

НОРМАЛЬНО ЛИ, ЕСЛИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ АПРЕЛЯ ИДЕТ СНЕГОПАД

Специалист признал, что та погода, которая была в воскресенье в Казани, встречается довольно редко.

“По многолетним данным осадки в виде снега еще могут выпадать в середине апреля и даже во второй половине апреля, но это явление достаточно редкое, особенно для последних десятилетий, когда мы отмечаем тенденцию к потеплению и сокращению продолжительности залегания снежного покрова зимнего периода. А вообще в целом такие случаи иногда отмечались”, - сказал Гоголь.

Фото: kuban.rbc.ru

Он также рассказал, почему так произошло.

“Так устроена циркуляция атмосферы. Осадки были связаны с циклоническими образованиями, фронтами, прохождением фронтов через республику”, - пояснил Гоголь. - “Соответственно, поскольку в верхних слоях атмосферы отрицательная температура (там, где формируются эти осадки), соответственно, до земной поверхности они доходили частично в виде снега, мокрого снега, местами переходили в дождь. У земли в ночные часы температурный фон был слабоотрицательный и нулевой, поэтому осадки были в виде снега. Их было достаточно много по количеству, то есть по отношению к норме”.

Впрочем, в воскресенье снег выпал, в основном, только в северных и северо-западных районах Татарстана, заметил метеоролог. В большинстве же районов осадки отмечались преимущественно в виде дождя, а снежного покрова уже нет.

КОГДА СОЙДЕТ СНЕГ

А что касается того, когда сойдет снег в Казани и других северных и северо-западных районах республики, это, по словам метеоролога, будет зависеть от 2 факторов:

1) От температурного фона (насколько быстро он начнет повышаться)

2) От осадков (сколько их будет выпадать и в какой фазе они будут выпадать)

Сейчас снег в Казани сходит не очень активно, потому что пока еще достаточно прохладно, отметил Гоголь.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Однако на этой неделе в Татарстане ожидается потепление до +12, а местами и до +15, +16 градусов.

19 апреля

Ожидается облачная погода, с небольшими, умеренными осадками в виде дождя, а в северных районах ночью местами с мокрым снегом. В отдельных районах туман, местами гололед на севере республики. Ветер умеренный. Ночные температуры от -1 до + 4 градусов, на юге Татарстана до +8. Максимальная температура днем составит от +5 до +10 градусов, а в южных и восточных районах даже до +15 градусов.

20 апреля

Ночью сохранятся небольшие, умеренные осадки в виде дождя, на севере местами с мокрым снегом. Ночью температуры составят от 0 до +5 градусов, на юге до +9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +7 - +12 градусов, а на юге и востоке - местами до 16 градусов тепла.

21 апреля

Прогнозируется облачная, с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температурный фон ночью составит от -1 до +4 градусов, а днем - +8 - +13 градусов тепла.

ХАРАКТЕР ПОЛОВОДЬЯ

По словам метеоролога, на большинстве рек Татарстана половодье уже прошли свои пики, и сейчас наблюдается плавное снижение уровня воды практически на всех реках. Исключение составляют северные реки - Вятка и Иж. Там уровень воды еще поднимается.

На Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах продолжается частично дрейф льда.

“Хотя по форватеру на Куйбышевском водохранилище практически везде уже произошло очищение. А на Нижнекамском льда немного больше”, - рассказал Гоголь.

В Нижнекамском и в Куйбышевском водохранилищах продолжается плавный подъем уровня воды, отметил метеоролог. Так, например, на гидропосту на Верхнем Услоне на сегодня он составляет 51 м 90 см. Пока в Нижнекамском и в Куйбышевском водохранилищах уровень воды ниже средних многолетних максимальных уровней воды, добавил Гоголь.