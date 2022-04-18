Обучение в Австралии

Сейчас школьники и студенты любой страны в мире думают о своем образовании. И большую популярность получило обучение в странах за рубежом. Студенты отправляются в США, Канаду, Германию и другие страны. А также очень известной остается страна для получения своего образования - это Австралия.

Жаркая и красивая Австралия как известно, входит в пятерку стран, куда едут чаще всего учиться иностранные студенты https://study-id.com/about-us/. Но в нашей стране Австралия не столь популярна, а причиной тому - кажущаяся удаленность. Именно поэтому получать образование в этой стране едут чаще всего жители Дальнего Востока. Но существует немалое число студентов из европейской части страны.

По наблюдению, Австралию после обучения покидает совсем незначительное количество студентов, большинство же предпочитает там вовсе остаться жить и работать.

Существует очень много причин, почему люди выбирают местом обучения эту страну. Одни из таких:

Высокое качество обучения, которое подтверждается аккредитациями и участием в разных профессиональных ассоциациях,

Мировое признание всех дипломов и степеней, присуждаемых австралийскими школами и учебными заведениями,

Наличие различных гибких вариантов поступления, позволяющих брать на учебу не только отличных кандидатов, но и поступающих в вуз со слабым английским или с небольшой успеваемостью.

Наши дети могут попасть в школьную системы на ее любом этапе и в любом своем возрасте. Для них есть три пути:

Поехать на обучение в известные школы-пансионы,

Поехать на обучение в школу с проживанием в принимающей семье,

Поехать на обучение в любую школу и жить с одним из родителей, которому на это время оформляется опекунская виза

Обучаясь в этой стране, студент тратит средства не только на само образование, но и кончено на: жилье, на питание, на покупки различных бытовых предметов, на развлечения и т.д. И у всех возникает желание сократить хотя бы часть расходов или как-либо компенсировать. Сделать это можно, выбирая более экономичный тип проживания, выбирая проживания рядом с кампусом и т.д.