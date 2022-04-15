В Тюмени полицейские задержали 14-летнего ученика 8 класса, который обстоятельно готовился к массовому убийству, сообщает Telegram-канал Baza.

На восьмиклассника обратили внимание из-за его странной активности в соцсетях — он искал информацию о массовых расстрелах и убийствах, вступал в тематические паблики. Накануне в квартире у подростка провели обыски.

В итоге у школьника нашли килограмм селитры, которая применятся как взрывчатка в самодельных взрывных устройствах, семь ножей и обрезок трубы. В отношении школьника возбудили уголовное дело о "Подготовке к убийству двух и более лиц".

Следователям предстоит выяснить, что вызвало у юноши желание убивать. По словам друзей подозреваемого, восьмиклассник рассказывал им, что изготавливает нитроглицерин. Также сообщается, что мальчик живет вместе с отцом и бабушкой.

Ребенка направили в психлечебницу для проведения психиатрической экспертизы.