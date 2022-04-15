Полицейские в Екатеринбурге задержали грабителя, который напал на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Фуфалдина. Как сообщает МВД.Медиа, пожилой человек шел домой из магазина. Нес сумку с молоком и печеньем. Он поставил ее на землю у подъезда, чтобы достать ключи, в этот момент к нему подбежал высокий детина, схватил сумку им попытался сбежать.

Но ветеран не лыком шит, в свое время наловчился ловить врага, задержал и грабителя, несмотря на свой возраст. Тогда мужчина сильно ударил сумкой по голове старика и сбежал.

"Если бы не шапка, мне бы досталось! Схватил мою сумку и дернул по дворам. Я за ним, а прыть-то уже не та. Было бы лет так пятьдесят назад, так разумеется, я бы его достал", — рассказал ветеран.

Задержанный оказался уголовником-рецидивистом. Возбуждено уголовное дело.