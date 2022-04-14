Доктор медицинских наук, эксперт в области сосудистой и интервенционной радиологии, ядерной медицины и диагностической радиологии Гетин Уильямс назвал пять самых начальных признаков рака легких. И призвал каждого внимательно прислушаться к себе, поскольку выявление рака на ранней стадии гарантирует его успешное лечение.

Об этом сообщает InfoZoid со ссылкой на издание ETNT.

Первый признак - одышка без причин, свист при дыхании. Эти симптомы могут указывать и на другие болезни, но при появлении такого симптома стоит посетить врача.

Второй признак - сухой кашель, который продолжается более трех недель. Тут не надо лечиться народными методами или пить лекарства от кашля. Важно сразу пойти к врачу, особенно если в мокроте есть примеси крови.

Третий признак - боль в грудь. И легкие покалывания, и острые болевые ощущения, повышенное потоотделение - все это может быть признаком рака.

Четвертый признак - нарушение обоняния, тошнота, изменения вкусовых предпочтений. Пятый - резкая потеря веса при нормальном аппетите и достаточном питании.