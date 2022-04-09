Медики в Татарстане спасли жизнь девушке, легкие которой пронзили осколки ее же ребер. Молодая особа попала в страшное ДТП, сообщается в Telegram-канале сообщил горздрава Нижнекамска.

Известно, что 25-летняя местная жительница попала в аварию и была доставлена в НЦРМБ в крайне тяжелом состоянии, у нее едва прослушивался пульс.

Осколки сломанных ребер пробили легкие, началось сильное внутреннее кровотечение, случился пневмоторакс. К тому же у девушки обнаружили разрыв селезенки.

Врачи провели дренаж легких. Из-за осколков одно лёгкое оказалось сильно повреждено. Было принято решение об удалении его части. Удалили и селезенку.

Операция продлилась около часа. Врачам чудом удалось спасти пациентку.