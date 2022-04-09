В последнее время ходило много слухов о вероятном разладе между Моргенштерном и его супругой Диларой. И вот сам музыкант наконец подтвердил эту информацию.

Артист посвятил этому целую песню.

"Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен. Рок-звезда не может быть хорошем мужем", — поет Алишер.

Он просит бывшую жену больше ему не звонить, поскольку смысла в общении он не видит. Рэпер перебрался в Дубай, и совместные фото и видео с Диларой больше не появляются в его социальных сетях.

"Мне так больно чувствовать твой запах. Он еще остался в моей спальне", — поет артист.

Ранее друзья Моргенштерна заявили, что молодой муж начал сильно злоупотреблять алкоголем. А на уходящей неделе Моргенштерн обиделся на полицию Татарстана, которая передала дело о пропаганде наркотиков в тату музыканта в суд.