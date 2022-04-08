Торжественная церемония вручения очередного воинского звания главе Чечни Рамзану Кадырову прошла в Грозном накануне. Зачитали указ Президента РФ и вручили Кадырову погоны генерал-лейтенанта, сообщает ТАСС.

"Присвоено очередное воинское звание высшего офицера генерал-лейтенант генерал-майору Кадырову Рамзану Ахматовичу - главе Чеченской Республики", - говорилось в указе главы государства.

"Для меня это приятно и волнительно, потому что надо сделать многое, в частности, мы видим, что на Украине Россия не просто воюет с какими-то украинскими нацистами, там страны НАТО, там Запад, Европа; военная техника и арсенал - полностью их наемники. И сегодня наши ребята показывают, насколько они готовы", - сказал Кадыров журналистам после церемонии.

Он заверил, что скоро зачистят Мариуполь.

"Не хочу рассказывать, что именно мы делаем и как пробиваемся до завода ("Азовсталь"). Там сильно укрепленные, сильно вооруженные отряды, мы, нападая, забираем у них эти позиции, очень сильно участвует в этом национальная гвардия, командующий всегда на связи", - отметил глава Чечни.