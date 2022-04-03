В Казани утонул рыбак, тело из реки достали спасатели

Сегодня, 3 апреля, около двух часов дня в Дербышках на улице Вишнёвый сад в Казанке рядом с СНТ «Весна-78» утонул мужчина, сообщает Татар-информ.

Прибывшие спасатели достали тело мужчины из Казанки в пяти метрах от берега, рядом также нашли надувную лодку. Погибшему было 46 лет.

"Тело погибшего передали сотрудникам полиции. Причина случившегося устанавливается", - как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Мужчина вышел в плавание в период, когда в Татарстане пока еще не разрешен выход в воду. Также на нем не было жилета спасательного, что является нарушением безопасности на воде.

Причины происшествия выясняются.