Казанцы подписывают петицию против строительства Соборной мечети на территории парка Кырлай

В Казани появилась петиция против строительства Соборной мечети, которую планируют возвести вместо парка аттракционов "Кырлай", об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на сайт change.org.

По сообщению, люди возмущены масштабом объекта, ведь будущий храм рассчитан на 10 тысяч человек.

"Мы против религиозного объекта такого масштаба в парковой зоне, напротив жилого массива! Нам нужен парк и зеленая прибрежная полоса для отдыха всех людей, всех религий! Место будущей мечети должны выбирать жители Казани!", — говорится в петиции.

Петицию на сегодня уже поддержали 1,2 тысяч человек, которая адресована Минприроды РФ.

Напомним, 1 апреля стало известно, что мечеть не станут строить около Чаши, так как там пришлось бы засыпать часть Казанки, что вызвало бы возмущение у жителей и экологов. Решено будущий храм вознести на берегу реки вместо парка, уже идет демонтаж аттракционов. Власти обещают найти для детского парка иную площадку.