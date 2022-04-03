Рэпер Элджей на Lamborghini попал в аварию в Дубае

Российский рэпер Элджей попал в ДТП в Дубае. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пост артиста в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он рассказал о случившемся в посте, где опубликована разбитая машина. По видимости с артистом все хорошо, причины происшествия не уточняются.

Музыканта неоднократно ловили за превышение скорости, а также за вождение в нетрезвом виде. Штрафами в несколько сотен тысяч рублей он хвастался в своих социальных сетях.