Общий долг татарстанцев за ЖКУ составил более 8 миллиардов рублей

Жители Татарстана за жилищно-коммунальные услуги задолжали более 8 миллиардов рублей. Об этом сообщил исполнительный директор НП «Региональный центр ЖКХ-Контроль» Дмитрий Романов в интервью телеканалу «Татарстан-24».

Как рассказал Дмитрий Романов, в 2021 году году задолженность по счетам была гораздо меньше.

"Долги населения за ЖКУ обусловлены разными причинами: кого-то не платит из-за тяжелой жизненной ситуации, есть и те, кто не платит, считая, что услуги не оказаны управляющими компаниями или ТСЖ, но при этом никаких действий не предпринимает", - рассказал он.