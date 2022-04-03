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ФОТО: КАДР ВИДЕО СК РФ.

Зарезал и вывез в лес: Депутат райсовета арестован по подозрению в убийстве своей жены

03.04.2022, 09:28 1422 prokazan.ru

Депутат Тасеевского райсовета в Красноярском крае зарезал жену во время пьяной ссоры, затем вывез ее тело и спрятал в лесу, после чего подал заявление в полицию об исчезновении женщины. Мужчина арестован, по факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), сообщает Риа Новости пресс-служба краевого главка ГСУСК.

Как пишут региональные СМИ, речь идет об предпринимателе и депутате Александре Хаконове и его 35-летней жене.

По предварительным данным, 28 марта 2022 года между супругами произошла ссора, оба были в нетрезвом виде. Мужчина сперва ударил женщину рукой, потом, взяв нож, нанес два удара в переднюю область грудной клетки.

"От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия совершенного преступления мужчина погрузил тело супруги в свой автомобиль и вывез на участок местности в лесном массиве, рядом со свалкой бытовых отходов вблизи села Тасеево, присыпав снегом и ветками. Через пару часов в этот же день подозреваемый обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении супруги", - говорится в сообщении.

Следственный комитет отмечает, что изначально при осмотре места исчезновения, следователи и криминалисты нашли следы, указывающие на криминальный характер исчезновение женщины. При предъявлении найденных улик, подозреваемый сознался. В ближайшее время депутату будут предъявлены обвинения.

Происшествия Смерть Криминал
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12 экс-омоновцев, которые не захотели поехать на Украину, предстанут перед судом
00:01, 27.03.2022
В роддоме живого и здорового ребенка признали мертвым: мать в шоке
20:00, 26.03.2022
После разборки с бывшим сожителем 23-летней девушке потребовалась срочная операция
13:40, 26.03.2022
Мужчину сильно избили на собеседовании, когда он пытался устроиться на работу
11:41, 26.03.2022
У женщины украли 300 килограммов сахара, которые достались ей по наследству
11:26, 26.03.2022
Путин подписал закон о статусе участников военной операции на Украине
10:15, 26.03.2022
Никто не хочет, но угроза есть: в Совбезе оценили вероятность ядерной войны
10:06, 26.03.2022
Тело зарезанной молодой девушки нашли во дворе жилого дома
09:36, 26.03.2022
Дважды в одну воду: в Совбезе оценили вероятность повторения в РФ дефолта 1998 года
08:01, 26.03.2022
В Минобороны назвали новые данные по числу погибших и раненых российских военных на Украине
01:00, 26.03.2022
Прохожие чуть не поседели: малолетние дети стояли на подоконнике открытого окна в центре города
00:01, 26.03.2022
7-летний мальчик, увидевший, как погибают родные, смог выбраться из разрушенного подвала в Мариуполе
16:12, 25.03.2022
Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
16:01, 25.03.2022
Пастухи нашли в поле за кладбищем на окраине города пакеты с кровавой биомассой
15:24, 25.03.2022
Российский военный священник погиб при обстреле в двух километрах от Украины
15:10, 25.03.2022
Спикер Госдумы Володин предложил сенатору, похоронившему Жириновского, пойти в отставку
12:48, 25.03.2022
Спикер Госдумы Володин опроверг смерть Жириновского, но признался, что состояние политика тяжелое
11:12, 25.03.2022
На трассе пьяный дальнобойщик изнасиловал администратора бани
09:59, 25.03.2022
Пьяные мамаши выгнали из такси двух девочек без одежды и обуви
09:37, 25.03.2022
Сотрудник полиции придумывал и сообщал фейки о спецоперации на Украине
09:01, 25.03.2022
В Совбезе РФ заявили, что в стране больше нет ограничений для возврата смертной казни
05:00, 25.03.2022
После проверки на рынке сахара ФАС РФ возбудила дело против Магнита и Пятерочки
01:00, 25.03.2022
Муж выбросил с балкона трехмесячного щенка, поскольку он мешал ему ссориться с женой
00:01, 25.03.2022
Им помогли умереть: пропавших месяц тому назад мужа и жену обнаружили мертвыми в гараже
20:00, 24.03.2022
Расстроенный любитель фастфуда обстрелял закрытый Макдоналдс
19:00, 24.03.2022
РФ выплатит всем украинским пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях по 10 тысяч
16:57, 24.03.2022
Министр обороны Шойгу доложил Путину, как идет спецоперация РФ на Украине
16:39, 24.03.2022
Российская модель журнала Playboy Лидия Пономарева умерла на 27-м году жизни
16:02, 24.03.2022
Одному смотрел в глаза, а второго не стал даже будить: мужчина зарубил топором двух человек
15:50, 24.03.2022
Помогала старичку по хозяйству: пенсионера подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
14:23, 24.03.2022
Окатил бомжа хлоркой и выжег ему глаза: 20-летний парень превратил подъезд в филиал ада
10:22, 24.03.2022
Сознание потерял не сразу: мужчина, которого затянуло в станок по самое сердце, подал в суд
09:29, 24.03.2022
Женщина потеряла в банкомате 350 тысяч, деньги ей возвращать банк отказался
09:10, 24.03.2022
Знакомые методы: начальник из ГИБДД попытался подкупить судебного пристава
08:40, 24.03.2022
Детский омбудсмен Татарстана предложила создать в РФ торговые сети с фиксированными ценами
07:00, 24.03.2022
Об обмене пленными РФ и Украины, а также о погоде в Татарстане на апрель: Главное на утро 24 марта
05:00, 24.03.2022
Стелс-омикрон пришел в Россию, врачи опасаются новой волны с высокой летальностью
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Пьяный отец до комы избил своего двухмесячного младенца
00:01, 24.03.2022
Египетская сила: мужчины устроили драку из-за спора о пирамидах Древнего Египта
21:00, 23.03.2022
Убийство во избежание платы за аренду и пожар из-за непотушенной сигареты: Главное на 23 марта
20:00, 23.03.2022
Лишили телефона: ученик четвертого класса свет счеты с жизнью в гараже
19:00, 23.03.2022
Оставили две записки: молодых парня и девушку нашли мертвыми в постели
15:47, 23.03.2022
Девять россиян в обмен на одного украинского чиновника: РФ и Украина провели два обмена пленными
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Жестоко убили семью из четырех человек: главой семьи оказался крупный бизнесмен
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Неизвестные ночью убили семью из четырех человек: не пощадили даже малышей
11:07, 23.03.2022
Кровавая месть: мигрант жестоко убил экс-возлюбленную и покончил с собой
10:17, 23.03.2022
90% ожогов тела: строителей ударило током, когда они пытались справить малую нужду
09:45, 23.03.2022
Мужчина, арестованный на 10 суток за пьяный поход в суд, покончил с собой в ИВС
09:32, 23.03.2022
Белоруссия запускает прямые авиарейсы между Минском и Казанью
09:13, 23.03.2022
Навальному дали еще 9 лет строгача, а его адвокатов задержали после приговора
09:00, 23.03.2022
Украинские военные пытаются выходить из Мариуполя в женской одежде под видом мирных жителей
08:26, 23.03.2022
В Кремле рассказали, в каком случае РФ все-таки использует ядерное оружие
05:00, 23.03.2022
Деньги собирали всей страной: больному ребенку из России устроили полный игнор в клинике Израиля
01:00, 23.03.2022
Эксперт рассказал о новом способе автоподстав на дорогах
21:00, 22.03.2022
Опасен ли летящий к Земле астероид и когда в прилавках ждать прокладки и порошок:Главное на 22 марта
20:00, 22.03.2022
Мужчине вынесли приговор за изнасилование и жестокое убийство 5-летнего ребенка
21:00, 21.03.2022
Куда уехала из страны Чулпан Хаматова, неужели Зеленский готов к третьей мировой:Главное на 21 марта
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В общежитии нашли тело приехавшего в командировку 29-летнего мужчины
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12-летняя девочка выстрелила себе в голову из охолощенного автомата
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Полиция задержала отца-убийцу трехмесячного младенца
11:02, 20.03.2022
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Голой выставили на улицу и облили зеленкой: две женщины жестоко истязали 17-летнюю девушку
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Обязательная ревакцинация, ДТП с 9 погибшими и санкции от Японии: Главное на 18 марта
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Очередной скандал с начальником кладбища и задержанный, убежавший с оружием:Главное на утро 10 марта
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Компания Epic Games прекратила продажу видеоигр в России
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Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
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Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
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Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
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Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
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В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
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Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
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Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
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Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
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Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью