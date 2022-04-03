Зарезал и вывез в лес: Депутат райсовета арестован по подозрению в убийстве своей жены

Депутат Тасеевского райсовета в Красноярском крае зарезал жену во время пьяной ссоры, затем вывез ее тело и спрятал в лесу, после чего подал заявление в полицию об исчезновении женщины. Мужчина арестован, по факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), сообщает Риа Новости пресс-служба краевого главка ГСУСК.

Как пишут региональные СМИ, речь идет об предпринимателе и депутате Александре Хаконове и его 35-летней жене.

По предварительным данным, 28 марта 2022 года между супругами произошла ссора, оба были в нетрезвом виде. Мужчина сперва ударил женщину рукой, потом, взяв нож, нанес два удара в переднюю область грудной клетки.

"От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия совершенного преступления мужчина погрузил тело супруги в свой автомобиль и вывез на участок местности в лесном массиве, рядом со свалкой бытовых отходов вблизи села Тасеево, присыпав снегом и ветками. Через пару часов в этот же день подозреваемый обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении супруги", - говорится в сообщении.

Следственный комитет отмечает, что изначально при осмотре места исчезновения, следователи и криминалисты нашли следы, указывающие на криминальный характер исчезновение женщины. При предъявлении найденных улик, подозреваемый сознался. В ближайшее время депутату будут предъявлены обвинения.