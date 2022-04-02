Думайте головой: Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым стоит поберечь деньги в апреле

Советский и российский астролог, известный публицист Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые в апреле 2022 года больше других рискуют столкнуться с финансовыми трудностями и потерями, а потому им стоит уже сейчас спланировать свой бюджет и сделать все, чтобы сберечь деньги, которые можно не потратить, пишет "Профиль".

Телец

У Тельцов много работы, в апреле на них навалится настоящий аврал задач и проектов. Ситуация несколько выровняется к середине апреля. И очень важно продержаться две недели, чтобы отношения с руководством не испортить. Не нервничайте, держите себя в руках. Берегите деньги, не допускайте ненужных пока трат. Глоба советует представителям знака не занимать и не давать в долг.

Рак

Раку следует быть бережливым, несмотря на то, что соблазнов и идей будет много. Если поддаться настроениям, что есть риск, что покупки быстро разочаруют, но деньги уже не вернешь. Глоба советует Ракам в апреле внимательно изучить предложения банков по вкладам. Если найдете интересный вариант, смело делайте вклад - он будет успешным.

Рыбы

Рыбам не рекомендуется брать кредит в апреле, отдать его будет очень сложно. Не советует астролог делать и крупные покупки. Особенно это касается тех, кто собирался покупать авто или квартиру. Апрель - не лучший месяц для этого, оставьте идею на потом.

Скорпион

Скорпиону следует деньги класть в кубышку, а заняться не покупками, а налаживанием социальных связей - с коллегами, друзьями, родными. Апрель принесет немало сюрпризов, включая и денежные. Вам вернут долги, сделают подарок, могут дать премию. Не спешите сразу все потратить - скоро деньги очень понадобятся, предупреждает Глоба.