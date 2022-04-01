Суд в Казани рассматривает уголовное дело в отношении мужчины, который избил знакомого шлангом и бросил умирать в придорожных кустах. Шокирующая история случилась в мае 2021 года.

На скамье подсудимых - 43-летний Владимир Федулов. Следователи установили, что он в поселке Константиновка во дворе дома зверски избил 40-летнего знакомого шлангом и оставил в кустах умирать.

Оба товарища были наркозависимыми, предполагается, что между ними возникла драка на почве личной неприязни. Обвиняемый нанёс мужчине несколько ударов резиновым шлангом в область живота и грудной клетки, а также избивал руками и ногами, сообщает "Татарстан-24"

Погрузив еще живого друга в тележку, он вывез его к мечети на Мамадышском тракте, где вывалил тело в кусты и оставил умирать. Мужчина вскоре скончался.