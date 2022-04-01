В Татарстане завершено расследование уголовного дела, главным действующим персонажем стала судебный пристав. 31-летняя женщина, трудившаяся в Елабужском районном отделе УФССП Татарстана, простила долги должникам и теперь обвиняется в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

"Свою вину женщина так и не признала. Ее уголовное дело с утвержденными прокуратурой обвинительными заключениями уже направлены в суд", - сообщили в Следкоме РТ.

Следователи установили, что пристав в декабре 2020 года решила немного снизить служебную нагрузку и при этом не получить дисциплинарного взыскания за волокину по ряду дел. В итоге она, понимая, что ряд должников не отбыли наказание в видео обязательных работ, своей волей всем простила эту задолженность, прекратив исполнительные производства и пометив, что должники все отработали.

Дело передано в суд, судьбу доброго пристава решат в ближайшее время.