Банк «Открытие» аккредитовал 12 ЖК в Татарстане

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке Татарстана. В феврале-марте банк аккредитовал еще 12 строящихся жилых комплекса в Казани и Набережных Челнах.

Аккредитацию в этих городах получили жилищные комплексы «Мой Ритм», «Новый свет» и «Дома у сада» от группы компаний «АК БАРС Девелопмент», «Прованс» и «Белая аллея» от компании «ИТИЛЬТЕХНОСЕРВИС», «Притяжение» от группы компаний «ТСИ», «Крыловка парк» от компании «СМУ-88», «Дом по ул. Кул Гали» от СЗ «Изумрудный», «Побережье» от группы компаний «Профит», Френдли-комплекс Тура Nova от компании «Арт-Строй», «Гравитация» от компании «ЖИК», «Междуречье» от АНГ-Холдинг.

Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованных объектах могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка «Открытие», в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека».

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).