Власти Татарстана определились с местом, где будет построена Соборная мечеть в Казани. Ее решено расположить на территории парка аттракционов "Кырлай", сообщает "Реальное время".

Сегодня, 1 апреля, в парке начался демонтаж аттракционов, и одновременно с этим сегодня же объявили о старте международного конкурса на разработку проект-эскиза Соборной мечети. Победителя назовут через 3 месяца, он получит 2,5 миллиона рублей призовых.

Ранее председатель ДУМ Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что закладка первого камня Соборной мечети в Казани запланирована на май 2022 года в рамках празднования Года 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Соборная мечеть в Казани должна стать не только новой достопримечательностью, но и "центром притяжения", символом Казани. Она сможет вмещать до 10 тысяч верующих одновременно.