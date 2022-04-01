Синоптики республиканского Гидрометцентра предупредили об ухудшении погодных условий в Татарстане в первые апрельские выходные. Так, согласно прогнозу, в период с 1 по 3 апреля в регионе ожидается существенное ухудшение погоды.

В субботу, 2 апреля, пройдут осадки - от обычного снега до сильного снега с дождем. Туман ухудшит видимость на дорогах до 500-1000 метров и менее того, что снижается критическим снижением видимости.

В ночное время температура воздуха составит от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла. В субботу днем будет 2-7 градусов тепла, в южной части РТ - до 11 градусов тепла.

3 апреля, в воскресенье, ожидаются дожди, местами прогнозируется усиление ветра до 15 - 20 м/с. Ночью будет от 0 до 5 градусов со знаком плюс, днем потеплеет до от +8 до +13 градусов.

Примечательно, что основная "подлость" погоды в предстоящие выходные в том, что количество осадков, которые ожидаются, может составить целую месячную норму.