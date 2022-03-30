В Татарстане сын-школьник, вернувшись домой, застал родителей дерущимися с использованием ножа и гантели. На обоих супругов возбудили уголовные дела.

Все случилось в Елабуге. 59-летний супруг и его 46-летняя жена обвиняются в причинении вреда друг другу. Они обвиняются в покушении на убийство и умышленном причинении вреда с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом сообщили в республиканском Следкоме.

По данным следствия, между супругами произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, схватил с пола гантель и ударил ей жену, после этого он сдавил ей предплечье.

Обиженная женщина взяла с кухни нож и ранила мужа в живот, повредив ему поджелудочную железу.

Пришедший сын-школьник, обалдев от происходящего, вызвал скорую и полицию. Мужчина вину признал полностью, женщина - частично.

Дело направлено в суд.