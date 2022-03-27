И награда за лучшую роль получает: Зеленский может выступить на церемонии кинопремии «Оскар»

Президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с американской Академией кинематографических искусств и наук о выступлении на церемонии вручения премии «Оскар», который пройдет сегодня, по московскому времени в ночь на 28 марта. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Пока не известно будет живое выступление или трансляция. Однако сейчас уже ведутся споры. Ведь Академия считает, что награждение должно быть аполитичным, а вот телекомпания ABC, которая транслирует церемонию, поддерживает идею появления на экранах президента Украины.

Пока официальных комментариев ни с одной из сторон нет.