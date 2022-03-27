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Фото: Глеб Гаранич / Reuters

И награда за лучшую роль получает: Зеленский может выступить на церемонии кинопремии «Оскар»

27.03.2022, 17:05 54 prokazan.ru

Президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с американской Академией кинематографических искусств и наук о выступлении на церемонии вручения премии «Оскар», который пройдет сегодня, по московскому времени в ночь на 28 марта. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Пока не известно будет живое выступление или трансляция. Однако сейчас уже ведутся споры. Ведь Академия считает, что награждение должно быть аполитичным, а вот телекомпания ABC, которая транслирует церемонию, поддерживает идею появления на экранах президента Украины.

Пока официальных комментариев ни с одной из сторон нет.

 

 

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В общежитии нашли тело приехавшего в командировку 29-летнего мужчины
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Полиция задержала отца-убийцу трехмесячного младенца
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В России могут заблокировать Youtube
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью