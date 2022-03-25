В Казани сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор "положенцу" по республике Сергею Нейдерову. Его отправили в колонию строгого режима на 9 лет и 6 месяцев за то, что он занимал высшее положение в преступной иерархии (так называемая "путинская" статья (210.1 УК РФ) - поправка в УК была предложена главой государства - прим. ред.).

Также суд признал Нейдерова виновным в незаконном хранении оружия.

Прокуроры просили для Нейдера 12, 5 лет лишения свободы и штрафа в 3 миллиона рублей.

Сам подсудимый настаивал на своей невиновности по "путинской 210-ой статье, признавая только наличие у себя оружия.

В суде установлено, что Нейдер распоряжался "общаком", решал вопросы и конфликты между группировками. И одним из важных доказательств против Нейдера стала найденная у его знакомой тетрадь, в которой, как говорил сам Нейдеров, были записаны карточные долги. Но следователи доказали, что это и был тот самый общак.

Суд счел доказанным, что в 2015 году на криминальной сходке "вор в законе" Роман Сычев назначил Сергея Нейдерова "положенцем" по Татарстану.