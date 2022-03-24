Для тех жителей республики, которые хотят и будут сортировать мусор добровольно, нужны поощрения. А для тех, кто откажется это делать - штрафы. Об этом заявил глава комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

В качестве примера он привел Германию, где действует четкая система наказаний и поощрений за сортировку мусора.

"Почему нельзя этот механизм в России внедрить? Поставить аппараты для переработки полиэтилена… Нужна заинтересованность населения. Если человек имеет от этого себе в карман экономию, он будет этим заниматься. Мы не умеем считать ни свои затраты, ни тарифы. Надо начинать все эти вещи воплощать в жизнь. […] Европа научила людей сортировать мусор деньгами. Там штрафные санкции, не как у нас", — сказал Хамаев, его цитирует "Бизнес Онлайн".

Вопрос сортировки мусора нужно рассмотреть и продумать на уровне законодательного регулирования, считают депутаты.