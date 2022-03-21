Возобновление режима прекращения огня на Украине на время переговоров с представителями Киева не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что периоды прекращения огня, когда российские орудия молчат, националисты Украины используют с выгодой для себя, например, для перегруппировки. Об этом сообщает ТАСС сегодня, 21 марта.

"Любая остановка используется националистическими подразделениями для перегруппировки, используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных", — пояснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что "так было неоднократно и поэтому это, конечно, осложняет процесс".

Таким образом, переговоры с Киевом будут идти на фоне продолжающейся спецоперации РФ. Говоря о личной встрече Путина и Зеленского, Песков отметил, что пока прогресс на переговорах для этой встречи недостаточен.