В Казани сегодня, 21 марта, "заминировали" сразу 20 школ, сообщения о заложенных в учебных заведениях взрывных устройствах пришли на электронные почтовые ящики школ.

Всех учащихся и персонал школ пришлось спешно эвакуировать, и по каждому сообщению провели детальные проверки силовики. Об этом сообщает пресс-служба Управления образования города.

"Мы снова с новостями по школам: ряд школ получили очередные анонимные сообщения о минировании на электронные почты", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что из детского сада под Казанью пришлось эвакуировать утром 220 детей.