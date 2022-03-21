В Лаишевском районе Республики Татарстан пришлось эвакуировать целый детский сад, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Все случилось в селе Столбищи, в детском садике "Сказка" сегодня утром. Работники дошкольного учреждения почувствовали запах гари из подвального помещения и вызвали пожарных.

Своими силами воспитатели эвакуировали 220 детей, покинули помещения и 43 работника садика. Пострадавших в результате инцидента нет. Пожарные установили, что в подвале садика произошло короткое замыкание в бойлерной, но горения так такового не было.