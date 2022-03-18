Сотрудники ИК-19 в Казани задержали нарушителя, который пытался доставить в зону 5 граммов гашиша. Нарушителем оказалась... кошка. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Татарстану.

В сообщении, которое приводит ТАСС, говорится о том, что 17 марта при обходе территории сотрудники колонии увидели у транспортных ворот кошку черного цвета.

На нее животного был ошейник, а внутри него - запрещенное вещество (гашиш) и порошкообразное вещество белого цвета (метилофедрон).

По данному факту возбуждено уголовное дело. О судьбе кошки пока не сообщается, но, вероятно, она временно задержана.