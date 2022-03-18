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Фото: социальные сети

Сотрудники колонии в Казани поймали кошку, которая несла на зону гашиш

18.03.2022, 14:30 98 prokazan.ru
Сотрудники ИК-19 в Казани задержали нарушителя, который пытался доставить в зону 5 граммов гашиша. Нарушителем оказалась... кошка. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Татарстану.
 
В сообщении, которое приводит ТАСС, говорится о том, что 17 марта при обходе территории сотрудники колонии увидели у транспортных ворот кошку черного цвета.
 
На нее животного был ошейник, а внутри него - запрещенное вещество (гашиш) и порошкообразное вещество белого цвета (метилофедрон).
 
По данному факту возбуждено уголовное дело. О судьбе кошки пока не сообщается, но, вероятно, она временно задержана.
Казань Животные Криминал
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О работе общепита Татарстана ночью и срыве слушаний по Соборной мечети: Главное на 11 марта
19:00, 11.03.2022
У девушки взломали страницу в соцсетях и начали шантажировать ее интимными фото
16:01, 11.03.2022
Учителя технологии из коррекционной школы задержали за секс с ученицей: девочка пришла в полицию
15:06, 11.03.2022
Внук режиссера Никиты Михалкова попал в серьезное ДТП и госпитализирован
14:25, 11.03.2022
Терпела 8 лет: студентка пришла в полицию и заявила, что долгие годы ее домогается собственный папа
13:08, 11.03.2022
Facebook и Instagram временно разрешат призывы к насилию в отношении военных из России
12:28, 11.03.2022
Путин согласился с идеей привлекать на Украину добровольцев
09:15, 11.03.2022
Спецслужбы изучат странный обломок неизвестного происхождения, который появился в Новом Осколе
08:59, 11.03.2022
Украинка набросилась на девушку, говорившую с мамой по-русски
08:48, 11.03.2022
Умер один из «Отпетых мошенников» Том-Хаос Младший
06:00, 11.03.2022
Только терпение: экстрасенс Рзаев и астрологи Глоба и Володина рассказали, когда закончится кризис
05:00, 11.03.2022
Две полоски???: врач-уролог рассказал, как тест на беременность может указать на рак у мужчины
01:00, 11.03.2022
По совместительству: доставщика роллов и пиццы поймали на параллельной закладке наркотиков
00:01, 11.03.2022
Собаки притащили человеческий череп на оживленную городскую улицу
20:00, 10.03.2022
Дмитрий Медведев передал привет Макдоналдсу после приостановки его работы в России
19:00, 10.03.2022
Глава МИД РФ Лавров оценил вероятность начала ядерной войны
15:28, 10.03.2022
В Крыму разбился насмерть в угнанной машине наркодилер, которого искали в Татарстане
12:30, 10.03.2022
Минобороны РФ заявило, что в биолабораториях США на Украине проводили опыты с коронавирусом
11:24, 10.03.2022
Стоматолог сжег пациентке челюсть и навсегда обезобразил ее
11:08, 10.03.2022
Нервы на пределе: рабочие завода учинили массовую драку в столовой на обеденном перерыве
10:50, 10.03.2022
На чердаке исторического дома нашли 100-летние мумифицированные эмбрионы
10:26, 10.03.2022
Госдума рассмотрит вопрос об избавлении ряда семей от уплаты ЖКУ в полном объеме: кому повезет?
08:54, 10.03.2022
Актриса Елена Яковлева не может вывезти с Украины тело умершего отца, чтобы его похоронить
07:57, 10.03.2022
Министерство обороны РФ признало, что на Украине все-таки есть солдаты-срочники
07:00, 10.03.2022
Очередной скандал с начальником кладбища и задержанный, убежавший с оружием:Главное на утро 10 марта
05:00, 10.03.2022
Врачи назвали три симптома рака, которые становятся заметны при питании
01:00, 10.03.2022
Ребенок всех удивил: у женщины, которая месяц провела в коме из-за ковида, родилась дочь
00:01, 10.03.2022
Женщина пришла в ярость из-за подаренных на 8 марта цветов и зарезала своего сожителя
20:00, 09.03.2022
Пьяный мужчина на 8 марта порезал сам себя ножом, который получил в подарок на 23 февраля
19:00, 09.03.2022
Стало известно об ухудшении состояния Владимира Жириновского
15:51, 09.03.2022
Задержанный за кражу мужчина завладел оружием и сбежал из отдела полиции
15:35, 09.03.2022
Эта лучшая новость за две недели: Как жители Казани отреагировали на новость о закрытии McDonald's
15:15, 09.03.2022
Сумку с живым грудничком подбросили к жилому дому
14:37, 09.03.2022
Пьяный водитель на высокой скорости снес шестерых пешеходов
11:03, 09.03.2022
Диетолог назвала напиток, который эффективно защищает от рака
10:51, 09.03.2022
Муж и жена сбили на внедорожнике мужчину насмерть, а потом прикинулись пешеходами и всех запутали
10:35, 09.03.2022
Нашли прохожие: студент зарезал своего товарища и бросил умирать на улице
08:26, 09.03.2022
Трое детей пропали, одного нашли мертвым
08:18, 09.03.2022
Учительница физики пожелала ученикам сгореть в закрытом классе
08:05, 09.03.2022
Назван размер новой путинской выплаты для всех детей от 8 до 16 лет с 1 апреля
05:00, 09.03.2022
Хватит изображать мамочек!: Священник призвал женщин перестать скакать перед своими мужьями
10:58, 08.03.2022
Песков заявил, что Москва готова закончить спецоперацию, как только Киев выполнит все условия
07:00, 08.03.2022
Мужчина с порезанными ногами умер в машине скорой помощи
05:00, 08.03.2022
Врачи назвали симптом в ногах, который может указывать на рак головного мозга
01:00, 08.03.2022
Преподаватель финансового вуза посоветовал хранить наличные дома в темном месте
00:01, 08.03.2022
Сельчане нашли в реке тело пропавшего родственника
20:00, 07.03.2022
В России предложили запретить возвращаться артистам и бизнесменам, которые покинули страну
13:37, 07.03.2022
Отец успел всех вынести, но не смог спасти: двое детей погибли на пожаре в частном доме
10:40, 07.03.2022
Шла с цветами, полуголая: раздетая женщина попала под машину
10:19, 07.03.2022
Помогали кондуктор и другие пассажиры: женщина родила ребенка в городском автобусе
08:34, 07.03.2022
Мужчина зверски расправился со своей семьей
07:49, 07.03.2022
Тимур Батрутдинов поговорил с героем шоу Маска на татарском
14:01, 06.03.2022
Компания Epic Games прекратила продажу видеоигр в России
13:39, 04.03.2022
Семье контрактника из Нижнекамска, погибшего на Украине, выплатят 7,4 млн рублей
21:00, 03.03.2022
Татарстанец угрожал женщинам битой, а две семьи на Украине расстреляли из танка: Главное на 3 марта
21:00, 02.03.2022
Звезда сериала хотел ограбить банк, а дилеры Apple в Татарстане закрываются: Главное на 2 марта
09:44, 27.02.2022
Официантка украла у вахтовика из Башкирии 108 тысяч рублей
13:27, 26.02.2022
Студента задержали за вывешенный флаг Украины в окне общежития
10:07, 23.02.2022
Задержанный за мошенничество глава адвокатской коллегии покончил с собой
11:19, 19.02.2022
Полиция накрыла подпольную порностудию
11:08, 19.02.2022
По больнице разгуливал врач с автоматом
16:42, 06.02.2022
Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
12:07, 05.02.2022
Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
11:58, 22.01.2022
Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью