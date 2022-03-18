В Красноярском крае в Дудинках отец случайно убил собственную трехлетнюю дочь - он нечаянно сел на девочку в ванной комнате, сообщает региональное Управление СКР.

Следователи установили, что мать ребенка пошла в гости, ее дома не было. О случившемся удалось узнать только при помощи соседей снизу, которые забили тревогу и сообщили о затоплении. Полицейские и коммунальщики, чтобы перекрыть воду в квартире, вскрыли дверь, и нашли в ванной совершенно пьяного мужчину, который сидел на теле маленького ребенка.

Эксперты пришли к выводу, что девочка задохнулась под немалым весом пьяного отца.

В отношении отца погибшей возбуждено уголовное дело по статье части 2 статьи 105 УК ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"), его задержали до избрания меры пресечения.