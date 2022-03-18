В Казани вынесен приговор женщине, которая жестоко избивала маленькую дочь, снимала это на видео и отправляла видео мужу, чтобы отомстить ему за решение уйти из семьи.

Женщина признана виновной в истязаниях ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Решением суда нерадивая мать отправлена в колонию общего режима на 4 года. Прокуратура ранее просила суд дать мучительнице малыша не менее 5,5 лет лишения свободы.

Отец малышки отказался от права воспитывать ее, официально опеку над ребенком оформила бабушка.