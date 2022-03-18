Жительница Екатеринбурга заявила, что получает угрозы через... телевизор. Она уверена, что угрозы шлют ее соседи.

При этом с молодой парой, поселившейся по соседству недавно, у женщины нет конфликта. Единственное недопонимание между соседями возникло из-за ночного шума. Женщина как-то сделала паре замечание. И именно после этого на экран ее телевизора начала выходить сообщения с угрозами.

E1.RU сообщает, что надписи всплывают с завидным постоянством, особенно боится 13-летний ребенок.

"Этих уведомлений очень много. Мы успеваем сфотографировать только малую часть. Оскорбления, угрозы, что-то про Украину. Ужасные надписи. Честно, я и сама уже испугалась", — рассказала екатеринбурженка.